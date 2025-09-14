پخش زنده
غربالگری نوزادان بهعنوان یکی از ارزشمندترین برنامههای حوزه بهداشت در استان یزد با پوشش بیش از ۹۵ درصدی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: هر اقدامی که در دوره نوزادی انجام شود، تأثیر آن یک عمر همراه فرد خواهد بود. کمکاری مادرزادی تیروئید از جمله بیماریهایی است که اگر بهموقع تشخیص داده نشود، میتواند تکامل مغزی و رشد کودک را به خطر بیندازد.
دکتر مسعود شریفی افزود: خوشبختانه با همکاری خانوادهها و تلاش پرسنل بهداشتی، بیشتر نوزادان یزدی تحت پوشش این غربالگری قرار میگیرند و همین موضوع موجب شده کودکانی که ممکن بود دچار عقبماندگی ذهنی شوند، شناسایی و درمان شوند.
رئیس گروه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی یزد هم با ارائه آمار سالانه تصریح کرد: هر سال حدود ۱۷ هزار نوزاد در استان یزد غربالگری میشوند. از این میان نزدیک به ۸۰ نوزاد مبتلا به کمکاری مادرزادی تیروئید شناسایی میشوند که بهموقع تحت درمان قرار میگیرند و از عوارض جدی نجات پیدا میکنند.
دکتر علی اوزینژاد با اشاره به گستره این برنامه توضیح داد: غربالگری نوزادان علاوه بر بیماری تیروئید، دو بیماری متابولیک دیگر شامل کتوتوری و فاویسم را هم بررسی میکند. این اقدام نقش مهمی در کاهش بروز بیماریهای متابولیک و جلوگیری از افزایش تعداد کودکان استثنایی در جامعه دارد.
وی ادامه داد: فرآیند غربالگری بسیار ساده و کمهزینه است؛ تنها با چند قطره خون از پاشنه پای نوزاد انجام میشود و نتیجه آن توسط واحدهای بهداشتی به خانواده اعلام میشود. از همه مادران تقاضا میکنیم در سه تا پنج روز نخست تولد فرزندشان برای این آزمایش مراجعه کنند، چراکه تأخیر در انجام آن میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت کودک داشته باشد.