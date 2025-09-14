خانوار‌های دهک ۱ تا ۳ به ازای هر یک از اعضای خانوار ۵۰۰ و دهک ۴ تا ۷ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی می‌گوید: ۴۱۰ هزار نفر در قالب ۱۶۹ هزارخانوار در استان مرکزی مشمول مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک هستند.

حسین مرادی افزود: در مرحله اول این طرح که از ۱۹ شهریور آغاز شده خانوار‌هایی که در دهک یکم تا سوم قرار دارند می‌توانند با مراجعه به ۳ هزار فروشگاه عامل در سطح استان به ازای هر یک از اعضای خانوار ۵۰۰ هزار تومان کالای اساسی خرید کنند.

او ابراز داشت: در مرحله دوم این طرح نیز خانوار‌های دهک ۴ تا ۷ که شامل ۶۵۰ هزار نفر در قالب ۲۱۰ هزار خانوار هستند، می‌توانند به ازای هر فرد خانوار ۳۵۰ هزار تومان کالای اساسی خریداری کنند.

به گفته مرادی، دولت برای دهک‌های اول تا سوم استان ۲۱۰ میلیارد تومان و برای دهک‌های چهارم تا هفتم ۲۳۰ میلیارد تومان یارانه خرید کالا اختصاص داده است.