به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صداو سیما ، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دیدار با وزیر بازرگانی پاکستان با اشاره به تلاش‌های دولت چهاردهم برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، گفت: پاکستان کشوری با پتانسیل‌های بسیار خوب و جمعیتی قابل توجه است که هم برای واردات و هم صادرات فرصت‌های خوبی دارد و هر دو کشور تلاش دارند حجم مبادلات تجاری را افزایش دهند.

وی افزود: تا کنون میزان تبادلات تجاری بین ایران و پاکستان بیش از ۳ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود با اقدامات جاری این رقم به ۱۰ میلیارد دلار برسد.

وزیر صمت ادامه داد: با توجه به مرزهای مشترک، زمینه‌های تاریخی و فرهنگی و تلاش‌های دو کشور، میزان واردات و صادرات افزایش یافته و مسائل دو جانبه به تدریج حل می‌شود تا هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری دولت چهاردهم محقق شود.

محمد اتابک همچنین از تهیه فهرست کالایی برای تجارت آزاد بین ایران و پاکستان خبر داد و گفت: حدود ۱۰۰ قلم کالا برای این هدف مشخص شده و مذاکرات بین دو کشور ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود که حداکثر تا فصل پاییز، تجارت آزاد در برخی کالاها آغاز شود و این فهرست در آینده نیز افزایش یابد.

وی در پایان درباره ارزیابی نشست با مقامات پاکستان گفت: این جلسات، گام‌های مؤثری برای افزایش مبادلات تجاری برداشته و همکاری‌های دو کشور را بیش از پیش مستحکم خواهد کرد.