نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: مخازن سوخت در شهر یزد به آزادراه اردکان ـ یزد ـ مهریز منتقل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد با تأکید بر اینکه مدیران باید برای ۱۰۰ سال آینده برنامه‌های پیشرفت، توسعه و تامین نیازمندی‌های استان را پیش بینی کنند، گفت: در نظر گرفتن توسعه برای مدت کوتاه سبب ایجاد مشکلاتی برای مردم می‌شود.

وی افزود: شهر در حال توسعه است و باید تاسیسات به گونه‌ای جانمایی شود که حداقل تا ۱۰۰ سال آینده مشکل ایجاد نکند.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: خط انتقال مخازن سوخت در یزد در انتهای بلوار ۱۷ شهریور جانمایی شده و پس از گذشت سه دهه به این نتیجه رسیدند که رعایت اصول پدافند غیرعامل انجام نگرفته و این مشکل باید حل شود.

وی با اشاره به ترافیک ناشی از تردد تانکر‌های حمل سوخت در این منطقه تصریح کرد: نامه‌ای در سال ۱۴۰۳ به وزیر نفت ارسال شد و پس از آن نشست‌های مختلفی در استان هم انجام گرفت تا مخازن از شهر یزد خارج شود.

جوکار اظهار داشت: با توجه به اینکه آزادراه اردکان ـ یزد ـ مهریز کارسازی می‌شود این مخازن باید به آن منطقه انتقال یابد و محل فعلی تغییر کاربری یافته و مسکونی شود.

وی با اشاره به دستور فوری وزیر نفت برای عملیاتی شدن این مساله گفت: استان آماده است تا طرح مولدسازی را در دستور کار قرار دهد. بخش خصوصی هم حاضر است تمام هزینه انتقال مخازن به محل جدید را تامینکند.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس تأکید کرد که تاریخی برای این جابجایی نمی‌توان در نظر گرفت چرا که جانمایی و انتقال مخازن کار سختی است، اما عملیاتی خواهد شد و مشکلات مردم در این زمینه به پایان می‌رسد.