به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قرعه‌کشی سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور عصر امروز، یکشنبه ۲۳ شهریور، با حضور رییس و مسئولان فدراسیون هندبال، مدیران عامل و نمایندگان باشگاه‌های لیگ برتری هندبال، سرمربیان، پیشکسوتان و اصحاب رسانه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در این مراسم، ۱۰ تیم شرکت‌کننده در فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان قرعه‌کشی شدند که به این ترتیب در جدول قرار گرفتند:

۱- پرواز هوانیروز

۲- نیروی زمینی

۳- استقلال کازرون

۴-نفت و گاز گچساران

۵- سایپا تهران

۶- فرازبام خائیز دهدشت

۷- فولاد سپاهان اصفهان

۸- صنعت مس کرمان

۹- هپکو اراک

۱۰- سنگ‌آهن بافق

فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور قرار است از روز ۸ مهر آغاز شود.

برنامه مسابقات سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور به زودی اعلام می‌شود.