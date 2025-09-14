دور چهارم مسابقات قهرمانی سبک کیوکوشین KWF چهارمحال و بختیاری در دو بخش کاتا و کومیته برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این رقابت‌ها با حضور هنرجویان و داوران رسمی این سبک در استان به میزبانی شهرستان فارسان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات نزدیک به ۴۰۰ کیوکوشین کار به رقابت پرداختند و نفرات برتر این مسابقات برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور معرفی و اعزام خواهند شد.

همچنین تیم شهرستان فارسان با کسب بیشترین عنوان قهرمانی هم در بخش بانوان و هم آقایان توانست مقام نخست استان در این مسابقات را کسب کنند.