به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های ۴ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در شهر زاگرب کشور کرواسی، کامران قاسمپور آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم ایران و دارنده ۲ مدال طلای جهان در دیدار رده‌بندی برابر داهیا از هند به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز جهان شد. قاسم‌پور پیش از این دو طلای جهان را در کارنامه داشت و سومین مدال او برنز شد.

قاسم‌پور پیش از این در دور نخست ۱۰ بر صفر موخامد عبداله یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی سپس با همین نتیجه برابر باتبیلگون نادامبات از مغولستان به برتری رسید و در سومین مبارزه نیز با نتیجه ۵ بر ۴ از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت، اما در این مرحله برابر زاهید والنسیا دارنده مدال برنز جهان از آمریکا با نتیجه سنگین ۷ بر صفر شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.

پیش از این احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم صاحب مدال نقره جهان شد. امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۰ کیلوگرم، دیگرنماینده ایران در ۴ وزن نخست بود که با نمایشی ضعیف با شکست ۱۵ بر ۴ در دور نخست برابر هیبت‌اف از جمهوری آذربایجان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

امیرحسین زارع دارنده ۲ مدال طلای جهان و نقره و برنز المپیک آخرین نماینده ایران در ۴ وزن نخست است که تا دقایقی دیگر برای کسب سومین مدال طلای جهان برابر گئورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان مبارزه خواهد کرد.