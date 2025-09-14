پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جمع دبیران استانی شورا گفت: محوریت نماینده ولیفقیه، مردمیسازی فعالیتها و برنامهریزی واقعبینانه، سه کلید اصلی موفقیت شوراهای توسعه فرهنگ قرآنی در استانهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، نشست حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی با دبیران استانی شوراها برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین قمی در این نشست درباره ارتقای جایگاه شوراهای استانی نکاتی ارائه کرد و از جمله موفقیت شوراهای توسعه فرهنگ قرآنی در استانها را وابسته به اهتمام نماینده ولیفقیه در استانها دانست و تأکید کرد: مدیریت قرارگاهی باید با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی و همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت آموزش و پرورش باشد.
وی افزود: البته شورا نباید صرفاً دولتی باشد و از ظرفیت مؤسسات مردمی و فعالان قرآنی نیز باید بهره ببرد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی فهم و تدبر در کنار حفظ قرآن را رویکرد اصلی دانست و افزود: هر استان باید هدفگذاری کمی و کیفی سهساله و قابل ارزیابی داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین قمی ادامه داد: توجه به شهرستانها، پایش مداوم و همچنین الگوبرداری از طرح تحول استان کرمان ضروری است تا در نهایت استانهای قوی به استانهای ضعیف کمک کنند.
وی خطاب به دبیران استانی تأکید کرد: محوریت نماینده ولیفقیه، مردمیسازی فعالیتها و برنامهریزی واقعبینانه، سه کلید اصلی موفقیت شوراهای استانی است.
رییس سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: باید ارتباط مستمر با حجتالاسلام والمسلمین حسینی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و حجتالاسلام والمسلمین رائیجی، مسئول دبیرخانه امور استانها نیز مداوم باشد.