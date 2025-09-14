امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آخرین وضعیت بیمارستان جدید سوانح سوختگی تهران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۳- ۲۱:۱۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
یادواره ادبی مردان بی ادعا
یادواره ادبی مردان بی ادعا
۱۴۰۴-۰۶-۲۱
محکومیت ایران خودرو در پی گرانفروشی
محکومیت ایران خودرو در پی گرانفروشی
۱۴۰۴-۰۶-۲۰
بومی سازی مودم فیبر نوری
بومی سازی مودم فیبر نوری
۱۴۰۴-۰۶-۲۱
صنعت سی ان جی
صنعت سی ان جی
۱۴۰۴-۰۶-۲۱
خبرهای مرتبط

شتاب در ساخت بیمارستان سوانح سوختگی غرب تهران با پیگیری استاندار تهران

افتتاح درمانگاه شبانه روزی در تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز

افزایش ظرفیت بستری بیمارستان سوانح سوختگی باب الحوائج

برچسب ها: بیمارستان ، سوانح سوختگی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 