فرمانده انتظامی مازندران در دیدار با فرمانده جدید سپاه کربلای استان، تعامل و همکاری میان فراجا و سپاه را ضامن امنیت پایدار در جامعه دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سردار "حسن مفخمی شهرستانی" در راس هیئتی متشکل از معاونان و روسای پلیسهای تخصصی با سردار "محمدرضا موحد" فرمانده جدید سپاه کربلای مازندران دیدار و ضمن تبریک انتصاب وی، بر تعامل، همکاری و همافزایی این دو نهاد مهم در تأمین نظم و امنیت استان تأکید کرد.
فرمانده انتظامی استان مازندران با تأکید بر همکاریهای مستمر میان نیروهای نظامی و انتظامی، گفت: مجموعه انتظامی استان برای برقراری امنیت و آرامش مردم تلاش میکند و تعامل میان فراجا و سپاه، ضامن امنیت پایدار در استان است.
سردار مفخمی همچنین برای سردار موحد در این مسئولیت مهم آرزوی موفقیت و سربلندی کرد و گفت: استان مازندران جزء استانهای امن و گردشگر پذیر کشور است و فراجا برای ثبات امنیت پایدار در استان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
امنیت مردم، اولویت اصلی ماست
در ادامه این نشست، فرمانده سپاه کربلای مازندران از حضور سردار مفخمی و هیئت همراه در مجموعه سپاه قدردانی کرد و گفت: سپاه و فراجا، همواره در کنار یکدیگر برای حفظ امنیت تلاش کردهاند و اقدامات ارزشمندی در این راستا انجام شده است.
سردار موحد در این دیدار اظهار داشت: تعامل و همکاریهای بین سپاه و فراجا استان همچون گذشته ادامه دارد و در انجام ماموریتهای محوله در کنار هم خواهند بود.
فرمانده سپاه کربلای استان مازندران با اشاره به اهمیت گشتهای رضویون و تأثیر آن بر کاهش جرایم ادامه داد: اجرای این گشتها، نقش بازدارندگی قوی در پیشگیری از وقوع جرم دارد و موجب افزایش احساس امنیت و آسایش مردم میشود.