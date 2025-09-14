به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدارس استان برای میزبانی از ۲۵۳ هزار دانش آموز استان آماده شدند.

استاندار مرکزی در نشست شورای آموزش و پرورش بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای آغاز سال تحصیلی تاکید کرد و گفت: باید با افزایش هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های متولی همه امکانات و تلاش خود را برای آغاز سال تحصیلی با نشاط به کار گیرند.

زندیه وکیلی در حاشیه شورای آموزش و پرورش به خبرگزاری صداوسیما خبر داد: همه مدارس و کلاس‌های درس برای میزبانی از دانش آموزان آماده هستند و در فرصت تابستان مدارس و تجهیزاتی که نیاز به تعمیر و عملیات عمرانی داشتند با کمک گروه‌های جهادی آماده سازی شدند.

پیرحسینلو مدیرکل آموزش و پرورش استان هم گفت: دو هزار و ۱۶۰ مدرسه از اول مهرماه میزبان دانش آموزان خواهند بود.