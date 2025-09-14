مدارس استان مرکزی برای استقبال از ۲۵۳ هزار دانش آموز در یکم مهر آماده شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدارس استان برای میزبانی از ۲۵۳ هزار دانش آموز استان آماده شدند.
استاندار مرکزی در نشست شورای آموزش و پرورش بر استفاده از همه ظرفیتها برای آغاز سال تحصیلی تاکید کرد و گفت: باید با افزایش هماهنگیها بین دستگاههای متولی همه امکانات و تلاش خود را برای آغاز سال تحصیلی با نشاط به کار گیرند.
زندیه وکیلی در حاشیه شورای آموزش و پرورش به خبرگزاری صداوسیما خبر داد: همه مدارس و کلاسهای درس برای میزبانی از دانش آموزان آماده هستند و در فرصت تابستان مدارس و تجهیزاتی که نیاز به تعمیر و عملیات عمرانی داشتند با کمک گروههای جهادی آماده سازی شدند.
پیرحسینلو مدیرکل آموزش و پرورش استان هم گفت: دو هزار و ۱۶۰ مدرسه از اول مهرماه میزبان دانش آموزان خواهند بود.