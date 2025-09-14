امروز: -
بالا رفتن تب مسافرت همزمان با پایین آمدن دمای هوا

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۳- ۲۱:۳۴
خبرهای مرتبط

بالا گرفتن تب مسافرت در واپسین روز‌های تابستان

آمادگی راهداران خراسان جنوبی برای بازگشت مسافران در روز‌های پایانی تابستان

شهریور پر تصادف ترین ماه سال؛تاکيد پليس بر رعايت احتياط

