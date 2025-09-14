بر اساس برنامهریزیها و اقدامات صورت گرفته، مانع از کاهش رشد جمعیت در شهرستان ساوه و زرندیه شدهایم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متخصص زنان گفت: اختلالات تیروئید در دوران بارداری خطراتی برای سلامت مادر و جنین ایجاد میکند؛ بنا بر این پیگیری منظم سطح هورمونهای تیروئید و درمان به موقع میتواند عوارض احتمالی برای مادر و جنین را کاهش دهد.
دکتر معصوم زاده افزود: مشکلات کمکاری تیروئید بسیار شایع است به طوری که تقریبا ۴۰ درصد مادران درگیر آن هستند و از قبل هم نمیدانستند.
او گفت: مشکلات کمکاری تیروئید سبب کند ذهنی نوزاد و عقب ماندگی ذهنی او میشود بنابراین باید با مراجعه منظم به پزشک این موضوع را پیگیری کنند.
ماده ۲۴ قانون جوانی جمعیت از اقدامات کمکهای معیشتی و بهداشتی به جامعه هدف گفته است.
دبیر جهادی جوانی جمعیت در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت: بستههای موادغذایی، معیشتی و لوازمالتحریر و سایر کمکها برای خانوادههای خوش جمعیت و نیازمند توزیع میشود و از ابتدای امسال تاکنون در ۶ مرحله گوشت قربانی گرم تقدیم خانوادهها شد.
حسین معصومی اصل گفت: مرکز نفس شهرستان ساوه با ارائۀ مشاوره و حمایتهای مالی با کمک خیرین مانع از سقط نوزدان میشود.
او افزود: سالهای اخیر بر اساس برنامه ریزیها و اقدامات صورت گرفته مانع از کاهش رشد جمعیت در شهرستان ساوه و زرندیه شدهایم.
نعمت الله عزیزی، معاون دانشکده علوم پزشکی ساوه هم گفت: از سال ۱۴۰۲ مرکز نفس در ساوه کار خود را شروع کرده و تاکنون موجب تولد ۳۹ نوزاد شده است.