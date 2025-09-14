به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های ۴ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در شهر زاگرب کشور کرواسی، امروز امیرحسین زارع دارنده ۲ مدال طلای جهان و مدال‌های نقره و برنز المپیک و آخرین نماینده ایران در ۴ وزن نخست، در دیدار نهایی به مصاف گئورگی مشویلدیشویلی دارنده مدال برنز المپیک پاریس از جمهوری آذربایجان به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و برای سومین بار صاحب نشان طلای جهان شد.

زارع پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. زارع در نیمه نهایی نیز برابر شامیل شریف‌اف کشتی‌گیر روسی‌الاصل بحرین به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه۷ بر۳ به برتری رسید و راهی فینال شد.

به این ترتیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابت‌های ۴ وزن نخست صاحب یک مدال طلا توسط امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم شد، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم نقره گرفت و کامران قاسم پور نیز در وزن ۸۶ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۰ کیلوگرم نیز حذف شد.

ایران فردا شب در چهار وزن دوم نیز سه شانس مدال برنز توسط یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی در ۷۹ و امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلوگرم خواهد داشت.