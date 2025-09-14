جشن شکرگذاری آب در روستای بالقلو ساوه با مشارکت اهالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشن شکرگذاری آب در روستای بالقلو با مشارکت اهالی برگزار شد.
دهیار روستای بالقلو گفت: این مراسم با هدف شکرگذاری از جریان آب چشمه کبیر بالقلو با نذر حلیم با مشارکت مردم روستای بالقلو برگزار شده است.
او افزود: با استقبال اهالی بنا داریم هر ساله این جشن و مراسم شکرگذاری را برگزار نماییم.
روستای بالقلو در جنوب شهر غرق آباد و ۵۰کیلومتری شهرستان ساوه دارای جذابیتهای بکر طبیعی و گردشگری است.
امامزاده نوح و جریان چشمه کبیر در کنار آب و هوای دلپذیر میتواند این روستا را به یکی از قطبهای گردشگری در استان تبدیل نماید.