به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشن شکرگذاری آب در روستای بالقلو با مشارکت اهالی برگزار شد.

دهیار روستای بالقلو گفت: این مراسم با هدف شکرگذاری از جریان آب چشمه کبیر بالقلو با نذر حلیم با مشارکت مردم روستای بالقلو برگزار شده است.

او افزود: با استقبال اهالی بنا داریم هر ساله این جشن و مراسم شکرگذاری را برگزار نماییم.

روستای بالقلو در جنوب شهر غرق آباد و ۵۰کیلومتری شهرستان ساوه دارای جذابیت‌های بکر طبیعی و گردشگری است.

امامزاده نوح و جریان چشمه کبیر در کنار آب و هوای دلپذیر می‌تواند این روستا را به یکی از قطب‌های گردشگری در استان تبدیل نماید.