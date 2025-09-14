سرپرست جدید اداره‌کل گمرک کیش، گفت: رویکرد گمرک، تسهیل امور، خدمت بی‌منت به مردم و بازرگانان و ایجاد محیطی امن و مطمئن برای فعالیت‌های اقتصادی در کیش است.

رویکرد گمرک کیش، تسهیل امور، خدمت بی‌منت به مردم و بازرگانان

رویکرد گمرک کیش، تسهیل امور، خدمت بی‌منت به مردم و بازرگانان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست جدید اداره‌کل گمرک کیش با قدردانی از اعتماد مسئولان افزود: با تمام توان و در چارچوب قوانین آماده همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش و فعالان اقتصادی هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره‌کل گمرک کیش، بر همگرایی دستگاه‌ها برای ارتقای جایگاه کیش در تجارت داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

محمد کبیری، گفت: گمرک بخش جدایی‌ناپذیر از تیم اقتصادی منطقه آزاد کیش است و تعامل سازنده آن با سازمان می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه کیش در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

او افزود: فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ساکنان جزیره انتظار دارند فرآیند‌های اقتصادی با شفافیت، سرعت و سهولت بیشتری انجام شود و این با هماهنگی کامل بین گمرک و سازمان منطقه آزاد کیش محقق می‌شود.

کبیری افزود: سازمان منطقه آزاد کیش آمادگی دارد در تعامل با گمرک در چارچوب قوانین و مقررات از تمامی ظرفیت‌های خود برای کاهش موانع و فرآیند‌های اداری و افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بهره گیرد و این هم‌افزایی می‌تواند آینده روشنی برای اقتصاد جزیره و توسعه پایدار آن رقم بزند.

ناظر گمرکات استان هرمزگان، در این مراسم، با تأکید بر نقش مهم گمرک در تجارت خارجی و حمایت از فعالان اقتصادی گفت: گمرکات کشور با وجود فشار کاری و محدودیت‌های متعدد همواره در خط مقدم تسهیل امور اقتصادی قرار دارند.

حسین سعیدی افزود: بیش از ۵۴ درصد فعالیت‌های تجاری کشور توسط کمتر از ۷ درصد نیرو‌های گمرکی استان هرمزگان انجام می‌شود و نشان‌دهنده تعهد، ایثار و تلاش همکاران است.

او افزود: نگاه ما به مناطق آزاد توسعه‌ای و حمایتی است و این مناطق باید جایگاه امن و جذابی برای سرمایه‌گذاران باشند.

سعیدی خاطرنشان کرد: آمادگی کامل خود را برای همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش با هدف رفع موانع، بهبود فرآیند‌ها و تسهیل امور تجاری اعلام می‌کنیم.

در پایان این مراسم با قدردانی از خدمات جلال پورآزاد در گمرک کیش، حکم انتصاب رضا رئیسی‌کیا توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ابلاغ شد.