به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشور سه نماینده استان فردا از ساعت ۱۷ در شهر‌های مختلف به مصاف رقیبان می‌روند.

در رقابت‌های این هفته پالایشگاه شازند در دیدار خانگی به دیدار سن ایچ ساوه دیگر نماینده استان می‌رود.

دو تیم در حالی به مصاف هم می‌روند که در جدول مسابقات، پالایشگاه شازند با کسب تنها پنج امتیاز از هشت بازی قبلی در رده دوازدهم و سن ایچ با ۱۲ امتیاز در رده ششم است.

شهرداری دیگر نماینده شهرستان ساوه در لیگ برتر فوتسال هم این هفته در دیداری خانگی به مصاف نماینده شهرکرد می‌رود.

شهرداری تا پیش از این دیدار با شش امتیاز، رده یازدهم جدول را به خود اختصاص داده و در سمت مقابل شهرکردی‌ها با شکست در همه بازی‌های قبلی بدون امتیاز در قعر جدول ۱۴ تیمی این رقابت‌ها قرار دارد.