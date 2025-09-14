طرح سلامت دهان و دندان با عنوان "مدرسه بدون پوسیدگی" در سه روستای کردیجان، سیاوشان و گرکان شهرستان آشتیان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اجرای طرح سلامت دهان و دندان با عنوان" مدرسه بدون پوسیدگی" در شهرستان آشتیان اجرا شد.

این طرح تا کنون در سه روستای کردیجان و سیاوشان و گرکان انجام شده و در سایر روستاها نیز انجام خواهد شد.

هدف این طرح آموزش جامع به دانش آموزان برای رعایت بهداشت دهان و دندان است که در آینده نیز به دانش آموزان کمک شایانی خواهد کرد.

این طرح علاوه بر تاثیر مستقیم بر سلامت کودکان باعث افزایش اعتماد به نفس آنان شده و همچنین بهداشت دهان و دندان را به والدین نیز یادآور می‌شود.