با حضور مجازی رئیس جمهور، ساخت ۵ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن کارگری در خوزستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در این مراسم گفت: امروز برنامه کلنگ‌زنی مسکن کارگری در اهواز، ماهشهر و بهبهان داریم که شامل ۱۷۰۰ واحد در مساحت ۱۵ هکتاری در اهواز، ۶۰ واحد در بهبهان و ۱۷۷۰ واحد در ماهشهر است.

وی با اشاره به اینکه این طرح به صورت متمرکز و همزمان در ۶ استان کشور و با حضور رئیس‌جمهور به صورت وبیناری برگزار شد، ادامه داد: پس از برگزاری جلسات متعدد شورای مسکن و پای کار آمدن بانک‌های عامل و دستگاه‌های خدمات‌رسان، شاهد رشد خوبی در صدور پروانه ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی در قالب نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌ها هستیم.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: یکی از بخش‌هایی که دنبال می‌کنیم، مسکن کارگری است که شامل این موارد می‌شود و پیش از این نیز ساخت ۲۴۲۷ واحد را آغاز کرده بودیم؛ بنابراین تاکنون با کلنگ‌زنی امروز، مجموعاً حدود ۵۳۰۰ واحد مسکن کارگری در استان کلنگ‌زنی شده که ظرفیت قابل توجهی برای استان در این بخش ایجاد خواهد کرد.

موالی‌زاده گفت: ساخت این واحد‌ها حدوداً دو سال زمان می‌برد، اما تلاش ما این است که در مدت کمتری این واحد‌ها ساخته شوند.