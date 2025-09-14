به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛دکتر محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در جریان بازدید از یک طرح بزرگ اقتصادی در ارومیه اعلام کرد: بیش از ۵۰ هزار زندانی در کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی مشغول به کار هستند.

وی با تأکید بر اینکه توسعه اشتغال پایدار زندانیان اولویت اصلی سازمان زندان‌هاست، افزود: ایجاد زمینه کار و حرفه‌آموزی برای زندانیان نه‌تنها به بازتوانی اجتماعی آنان کمک می‌کند، بلکه زمینه بازگشت مؤثرتر به جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد