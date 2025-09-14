به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات چهار وزن نخست کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان روز‌های ۲۲ و ۲۳ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و در پایان نمایندگان کشورمان توسط امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به نشان طلا، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم به نشان نقره و کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم به نشان برنز دست پیدا کردند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ جاشوا کرامر از اکوادور را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ از سد نورالدین نوروزاف از آذربایجان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این با نتیجه ۸ بر ۴ کمیل کریموف از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. جوان در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ ا سد کوم هیوک کیم از کره شمالی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۱۱ بر ۲ مغلوب زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب کانان هیبت اف از آذربایجان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ارمنستانی، یزدانی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد عبداله یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر باتبیلگون نادامبات از مغولستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۴ از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قاسم پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب زاهد والنسیا از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت. او در این دیدار مقابل موکول داهیا از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. زارع در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ از سد شامیل شریف اف از بحرین گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۵ بر صفر گئورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست پیدا کرد.

رده بندی انفرادی ۴ وزن نخست به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم: ۱- زائور اوگویف (روسیه) ۲- احمد محمدنژاد جوان (ایران) ۳- نورالدین نوروزاف (آذربایجان) و آسیلجان یسنگلدی (قزاقستان)

۷۰ کیلوگرم: ۱- یوشینوسوکه آئویاگی (ژاپن) ۲- تولگا تومور اوچیر (مغولستان) ۳- نورکجا کایپانوف (قزاقستان) و ارنظر آکماتالیف (قرقیزستان) ۲۱- امیرمحمد یزدانی

۸۶ کیلوگرم: ۱- زاهید والنسیا (آمریکا) ۲- هایاتو ایشیگورو (ژاپن) ۳- آرسنی ژیویف (آذربایجان) و کامران قاسم پور (ایران)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین زارع (ایران) ۲- گئورگی مشویلدیشویلی (آذربایجان) ۳- روبرت باران (لهستان) و شامیل شریپوف (بحرین)

در امتیاز‌های تیمی پس از پایان ۴ وزن نخست، ایران با ۶۰ امتیاز پیشتاز است و تیم‌های جمهوری آذربایجان با ۵۸ امتیاز، ژاپن با ۴۵ امتیاز و آمریکا با ۳۵ امتیاز در جایگاه‌های دوم تا چهارم قرار دارند.