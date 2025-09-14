طی مراسمی از فعالین و منتخبین مرحله استانی چهل و سومین دوره مسابقات فرهنگی و هنری آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در آیین تجلیل و نکوداشت فعالین و منتخبین مرحله استانی چهل و سومین دوره مسابقات فرهنگی و هنری آموزش و پرورش با تبریک موفقیت دانش‌آموزان استان در این دوره از مسابقات، شرکت در فعالیت‌های غیر درسی را مایه بروز خلاقیت و هوش سرشار از نخبگی دانش‌آموزان دانست و ابراز امیدواری کرد تا شاهد موفقیت روزافزون دانش آموزان در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی و هنری باشیم.

وی خطاب به نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری گفت: شما دانش‌آموزان مستعد با راهبری همکارانمان در مدارس و با تکیه بر استعداد‌ها و توانمندی خودتان در این مسابقات درخشیده‌اید و به عنوان آینده‌سازان این مملکت نقش اصلی و اساسی را در اعتلای فرهنگی کشورمان دارید. اگر دانش‌آموزان هنرمند به رسالت خود در این زمینه عمل کنند حرف‌های زیادی برای گفتن در فرهنگ خواهیم داشت.