جشنواره خرما همانند سالهای گذشته با هدف ایجاد شادابی، نشاط اجتماعی و همچنین معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی شهر بم برگزار شد. این جشنواره همهساله همزمان با فصل برداشت خرما و به شکرانه این نعمت ارزشمند صورت میگیرد.
جشنواره خرما از ۲۱ تا ۲۸ شهریورماه و با حضور دهها هزار نفر از سراسر کشور در حال برپایی است.
گفتنی است رطب مضافتی بم یکی از بینظیرترین ارقام خرما در جهان به شمار میرود، سالانه به ۵۳ کشور دنیا صادر میشود و نام بم را به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید و صادرات خرمای ایران مطرح کرده است.
عکاس :مهلا جنابی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۲۳:۱۵