تیم تبریز در اینلاین هاکی نوجوانان دختر کشور به عنوان قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در چارچوب لیگ برتر اینلاین هاکی نوجوانان دختر کشور که در تبریز برگزار شد تیم دختران تبریز موفق شدند با ۵ پیروزی از ۵ بازی مقتدرانه قهرمان شوند و تیمهای تهران در سکوهای دوم و سوم ایستادند.
آنیل عبدی بازیکن تیم تبریز با ۱۲ گل عنوان خانم گل این رقابت ها را به دست آورد.
مسابقات اینلاین هاکی نوجوانان کشور با شرکت ۶ تیم از استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران و قزوین برگزار شد.