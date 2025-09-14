به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در چارچوب لیگ برتر اینلاین هاکی نوجوانان دختر کشور که در تبریز برگزار شد تیم دختران تبریز موفق شدند با ۵ پیروزی از ۵ بازی مقتدرانه قهرمان شوند و تیم‌های تهران در سکو‌های دوم و سوم ایستادند.

آنیل عبدی بازیکن تیم تبریز با ۱۲ گل عنوان خانم گل این رقابت ها را به دست آورد.

مسابقات اینلاین هاکی نوجوانان کشور با شرکت ۶ تیم از استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران و قزوین برگزار شد.