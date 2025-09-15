رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد که در مرحله قبل حذف شد با رضایت بود و اعتراضی هم نشد چون می دانستند به دهک‌های کم درآمد و نیازمند پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع " الزامات اجرای ماهانه کالابرگ " برگزار شد.

در این برنامه آقایان شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، علیرضا عسگریان معاون پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روش های اجرای اصولی پرداخت کالابرگ به گروه های هدف، روش های حذف گروه های پردرآمد و منابع تامین بودجه کالابرگ را تشریح کردند. مهمترین محور‌های این گفت‌و‌گو به شرح زیر است.

آقای رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون ۱۴۰۴، منابعی برای پرداخت کالابرگ الکترونیک به جز منابعی که برای پرداخت یارانه مستقیم دیده شده، در نظر گرفته شده است. این منابع را از ناحیه حذف یارانه سه دهک برخوردار جامعه یعنی دهک ۸، ۹ و ۱۰ قرار شد تأمین کنند. افرادی که کالابرگ می گیرند ۷ دهک هستند، آنهایی که قرار است حذف شوند فقط ۳ دهک هستند که مشخصاً کفایت نمی‌کند.

آقای عسگریان هم گفت: اگر مبنای خط فقر شدید غذایی بشود ۲ هزار و ۳۵۰ کالری، خط فقر شدید ریالی می‌شود یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان و در آن صورت ۷ میلیون نفر یک کمی بیشتر زیر خط فقر شدید غذایی قرار می‌گیرند. یعنی اینکه یک دهک مردم نیاز خیلی جدی و فوری دارند که کالری مورد نیازشان از طریق کالابرگ تامین شود که این مبانی تنظیم اینها در وزارت بهداشت است.

آقای رامین افزود: با توجه به اینکه سالانه ۳۲۰ همت به صورت یارانه مستقیم پرداخت می‌کنیم، ۲۵۰ همت یارانه نان هم به صورت جداگانه و یارانه دارو و مسکن هم برای طبقات ضعیف دارد پرداخت می‌شود و بار مالی شدید برای دولت ایجاد می‌کند. دولت باید به مرور زمان، آن ۱۱ میلیارد یورو از فروش نفت و درآمد‌هایی که کسب می‌کند را به ریال تبدیل کند که منابع تأمین شود.

آقای عسگریان هم گفت: اگر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را بعنوان مبنای کالابرگ به صورت سالیانه قرار دهیم با دلار ۱۰۰ هزار تومان، می‌شود ۳ میلیارد دلار. فقط مبنایی که دولت در حوزه پرداختی و اجازه‌ای که مجلس به دولت داده، آن ۱۱ میلیارد یورو که اگر تبدیل به دلار شود، ۱۳ میلیارد دلار است، تقریباً چیزی حدود یک سوم منابع است، پس دولت می‌تواند تأمین کند. دوم اینکه اگر قرار است حذف شود، ما تقریباً ۶۰ هزار میلیارد تومان از حذف این دهک عاید ما می‌شود.

آقای رامین در ادامه بعنوان یک دستاورد بزرگ اعلام کرد آن ۳ میلیون نفری که یارانه شان حذف شد با رضایت بود و کسی اعتراض نکرد و گویی همه می‌دانند، چون قرار است یارانه من حذف شود و به دهک‌های نیازمندتر پرداخت شود و این پول قرار نیست در جیب کسی برود و به دهک‌های نیازمند جامعه پرداخت می‌شود، با رضایت همه پذیرفتند.

آقای بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم گفت: با توجه به تجربه خوبی که در دو دولت داشتیم، سناریو‌های مختلفی چک شده است. با توجه به ظرفیت‌های قانونی که از حذف سه دهک یارانه مستقیم سه دهک بالای جامعه که هدف پرداختی ما یعنی دهک ۸ و ۹ و ۱۰ و منابعی که مستقیماً برای کالابرگ الکترونیکی در بودجه ۱۴۰۴ دیده شده و از تبصره ۴۵ قانون ارزش افزوده عددی را برای پرداخت کالابرگ قائل شده‌ایم. همچنین در شش ماه اول که منابع وجود دارد، هیچ علتی برای دولت یا وزارت رفاه و سازمان برنامه باقی نمی‌ماند که کالابرگ را پرداخت نکند. چون از نظر ما بعنوان مجلس، منابع ۱۰۰ درصد دیده شده است و ۲۵ همت بیشتر منابع نمی‌خواهد.

آقای عسگریان هم گفت: اصلی‌ترین نهادی که می‌تواند در این زمینه مجادله مطلوب کند مجلس است. مجلس بگوید من به عنوان نماینده مردم از شما یک تکلیف روشن می‌خواهم بعد این تکلیف روشن در قالب چندین سناریو مطرح می‌شود مجلس و دولت به توافق برسند که ما روی این سناریو می‌خواهیم با مردم گفت‌و‌گو کنیم.

آقای رامین هم گفت: در مجلس قرار بر این بوده که ماهی یک کالابرگ پرداخت شود منتها ما به صورتی منطقی پذیرفتیم که این منابع تامین نشده است. الان فعلاً مترصد این هستیم که ببینیم که دولت چی‌کار می‌خواهد بکند و ما وارد این گفت‌و‌گو نشدیم که از آن چیزی که مجلس تصویب کرده بخواهیم کوتاه بیاییم. احتمال این وجود دارد که در صورتی که ببینیم که دولت نمی‌تواند این منابع را تامین کند، بهترین روش این است که وارد تعامل با دولت شویم و با مردم هم بهترین کار صادقانه صحبت کردن است. مردم خودشان تجربه دست خالی را دارند به همین علت اگر دولتی به عنوان پدر دست خالی با مردمش صادقانه با لحن پدرانه صحبت کند مردم هم خواهند پذیرفت.