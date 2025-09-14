پخش زنده
آرای کمیته استیناف فدراسیون والیبال درباره درخواست باشگاههای شهداب یزد، مس سونگون و سایپای تهران صادر شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته استیناف فدراسیون والیبال در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ شهریور تشکیل شد و آرای خود را درباره پرونده باشگاههای شهداب یزد، مس سونگون ورزقان و سایپای تهران به قرار زیر صادر کرد.
رای کمیته استیناف در خصوص اعتراض باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد به دادنامه شماره ۲۶۶۷/۰۴/و مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴/۲۷۵/۴۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ صادره از کمیته انضباطی فدراسیون؛ اعضای کمیته پس از بررسی اسناد و مدارک و محتویات پرونده و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در اتخاذ تصمیم و شرایط حاکم بر مسابقات و آثار حاکم بر آن و با استناد به مقررات مواد ۲۷ و بند ۱۲ آئین نامه انضباطی فدراسیون، اولا ضمن رد اعتراض بند اول محکومیت تعیین شده در محکومیت به محرومیت دیدار خانگی برابر فولد سیرجان و پرداخت جریمه نقدی و یک دیدار خانگی مرحله مقدماتی بند دوم محکومیت رای صادره را تائید مینماید و ثانیا با نقض رای صادره در بخش دوم محکومیت تعیین شده رای معترض عنه، راجع به دو دیدار خانگی مرحله مقدماتی لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۴ و محرومیت حضور تماشاگران مرد و نیز نقص حکم صادره در بخش سوم مبتنی بر عذرخواهی رسمی از جامعه والیبال رای صادره را تثبیت مینماید.
این رأی صادره قطعی است.
به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ در وقت مقرر، کمیته استیناف فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران به تصدی امضا کنندگان و اعضای ذیل تشکیل شد. با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان نسبت به دادنامه و رأی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال به شماره ۱۴۰۴/۲۷۵/۱۳۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ و ایراد به میزان محکومیتهای تعیین شده و عدم لحاظ پرداختها و ابراز مستندات و مدارک پرداخت ضرورت حضور احساب پرونده و پاسخ به پرداختها مقرر میدارد تا وقت رسیدگی واحد تعیین، تعرفین پرونده به رسیدگی دعوت، و با هماهنگی قبلی اعضا وقت تعیین گردیده و در اخطار و اعلام به شاکیان و معترض باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان درج و اعلام شود که حضور در جلسع تعیین شده جهت بررسی مدارک و پرداختها و میزان تان و میزان واقعی مطالبات شاکیان، ضروری است.
به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ در وقت مقرر، کمیته استیناف فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران به تصدی ریاست و اعضای کمیته تشکیل شده است. با توجه به محتویات پرونده و ضرورت مقرر میدارد. ملاحظه قراردادهای منعقده استنادی باشگاه با کادر فنی و بازیکنان اعلام گردید که طی تماس تلفنی و یا اخطار و اعلام رسمی و کتبی، به شرکت فرهنگی ورزشی سایپا (سهام عام) اعلام گردید ظرف حداکثر یک هفته نسبت به ابراز قراردادهای انعقادی مستند لایحه ابرازی به کمیته استیناف فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران منعقده میان باشگاه و کادر فنی و بازیکنان جهت ملاحظه اعضای کمیته و سپس از بهرهبرداری و توجه به مدافعات و اعتراض صورت گرفته اقدام گردد. در غیر این صورت بر اساس مقررات تصمیم گرفته خواهد شد.