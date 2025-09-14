به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در مجمع عمومی سالانه هیات پزشکی ورزشی آذربایجان‌شرقی در باشگاه فرهنگیان تبریز با تاکید بر افزایش تعداد ورزشکاران سازمان یافته و بیمه شده اظهار کرد: هزینه بیمه ورزشی برای هر ورزشکار سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال است در مقابل عمل جراحی یک ورزشکار در تهران در کمترین حالت بالای یک میلیارد ریال می‌شود.

وی با بیان اینکه ورزشکاران زیادی داریم که بیمه ورزشی ندارند گفت: بر اساس برنامه‌ای که در فدراسیون شروع کردیم به ورزشکارانی که دچار قطع نخاع شده‌اند کمک هزینه پرداخت می‌کنیم که از ۱۵ میلیون ریال شروع شد و در حال حاضر این افراد که تعدادشان به ۴۰ نفر می‌رسد حدود ۱۰۰ میلیون ریال از فدراسیون حقوق دریافت می‌کنند.

نوروزی ادامه داد: پرداخت حقوق جزو وظایف فدراسیون نیست اما این کار را در راستای حمایت از این ورزشکاران انجام دادیم.

وی به هدف افزایش تعداد ورزشکاران بیمه شده در آذربایجان‌شرقی به بالای ۲۰۰ هزار نفر گفت: هر کدام از هیات‌های ورزشی اگر چهار هزار نفر به تعداد ورزشکاران سازمان یافته خود اضافه کنند این هدف به راحتی محقق می‌شود ضمن اینکه با افزایش تعداد ورزشکاران بیمه شده به راحتی می‌توان برای افزایش بودجه ورزشی درخواست داد ضمن اینکه سهم این هیات‌ها از فدراسیون نیز بر اساس تعداد ورزشکاران بیمه شده، قابل افزایش است.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی در ورزش حرفه‌ای حرف‌های زیادی برای گفتن دارد افزود: همین امر، مسئولیت هیات‌های پزشکی ورزشی در این استان را سخت‌تر کرده است.

نوروزی همچنین بر تهیه برنامه‌ای برای استفاده اصولی از خدمات رایگان این فدراسیون تاکید کرد و بیان داشت: اگر پنج جلسه اول ارائه خدمات رایگان است حتما برای جلسات بعدی درصدی از مراجعان گرفته شود، چون ارائه خدمات رایگان موضوع را لوث می‌کند.

وی در مورد پایتخت کلینیک‌های درمانی هیات‌های پزشکی ورزشی در شهرستان ها گفت: ایجاد کلینیک باید همراه با درآمدزایی باشد در غیر این‌صورت خرید خدمت از بیمارستان‌هایی که امکانات بالا و تجهیزات خوبی دارند بهترین راهکار است.