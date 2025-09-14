مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل، گفت: پرواز‌های مسیر کیش به اردبیل و بالعکس شرکت هواپیمایی کیش از روز دوم مهر برقرار می‌شود.

برقراری پرواز‌های کیش به اردبیل و بالعکس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد قصابی افزود: براساس برنامه پروازی، پرواز شماره ۷۰۱۲ روز‌های یکشنبه، ساعت ۹ صبح از فرودگاه بین‌المللی کیش به مقصد اردبیل انجام می‌شود و در ساعت ۱۱:۱۵ در فرودگاه اردبیل به زمین خواهد نشست.

او افزود: پرواز برگشت به شماره ۷۰۱۳ نیز در همان روز ساعت ۱۲:۱۵ از اردبیل انجام می شود و در ساعت ۱۴:۳۰ وارد فرودگاه کیش خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل، خاطرنشان کرد: پرواز‌های این مسیر از روز چهارشنبه ۲ مهر آغاز و هر هفته نیز برقرار خواهد بود.

قصابی افزود: پرواز از کیش به اردبیل ساعت ۰۹:۴۵ انجام می‌شود و ساعت ۱۲:۰۰ در فرودگاه اردبیل فرود خواهد آمد و پرواز برگشت از اردبیل به کیش ساعت ۱۳:۰۰ انجام و در ساعت ۱۵:۱۵ وارد فرودگاه کیش می‌شود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل، گفت: این پرواز‌ها با هواپیمای MD انجام می شود و فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری، تسهیل سفر شهروندان و افزایش ارتباطات هوایی بین استان اردبیل و کیش فراهم می‌آورد.