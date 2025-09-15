مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر گفت: با توجه به انتشار فراخوان یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر از علاقه‌مندان دعوت می‌شود آثار خود را در قالب‌های مختلف خبری، یادداشت، اینفوگرافیک، مستند و پادکست به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محسن رضایی‌نژاد اظهار داشت: این جشنواره در قالب‌های خبر، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتـر، اینفوگرافیک، موشن گرافیک، عکس، کلیپ و گزارش ویدئویی، مستند و پادکست برگزار می‌شود.

وی افزود: محور‌های جشنواره در سه دسته ملی، استانی و ویژه تعریف شده که محور‌های ملی شامل شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط آفرینی، خانواده و فرزندآوری و سبک زندگی ایرانی-اسلامی است.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر عنوان کرد: محور استانی جشنواره به مدیریت بهینه مصرف برق در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و کشاورزی اختصاص دارد و محور‌های ویژه شامل روایت پیشرفت و دفاع مقدس ۱۲ روزه است.

رضایی‌نژاد ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار تولیدی و منتشرشده خود را در بازه زمانی ۳۱ فروردین تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۳۰۰۱۱۸۱۵۱ یا آیدی @basijrasaneh_bu ارسال کنند.

وی همچنین یادآور شد: مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ است.