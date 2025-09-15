بوشهر میزبان بزرگترین رویداد صنعت خرما کشور شد
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: هفتمین نمایشگاه و همایش ملی خرما به میزبانی استان بوشهر۲۰ تا ۲۳ آبان برگزار میشود که فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای تولید، فرآوری و صادرات این محصول استراتژیک خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خورشید گزدرازی افزود: استان بوشهر با دارا بودن ۶ میلیون اصله نخل، سطح زیر کشت ۳۵ هزار هکتار و تولید سالانه ۱۷۰ هزار تن خرما، یکی از قطبهای اصلی تولید این محصول در کشور به شمار میرود و ظرفیتهای قابل توجهی در زمینه فرآوری و صادرات دارد.
وی با اشاره به برگزاری شش دوره موفق نمایشگاه و همایش ملی خرما در بوشهر اظهار کرد: این استان با شرایط اقلیمی مناسب، نخلستانهای گسترده و زیرساختهای رو به رشد، میتواند نقش تعیینکنندهای در اقتصاد کشاورزی کشور ایفا کند.
گزدرازی یادآور شد: در نمایشگاه خرما بوشهر علاوه بر معرفی توانمندیهای استان، به موضوعاتی همچون صنایع وابسته، ضرورت توسعه صادرات و شناسایی فرصتهای بازارهای جدید پرداخته خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر ادامه داد: خرما بهعنوان یکی از محصولات کلیدی صادرات غیرنفتی ایران، نقش مهمی در تنوعبخشی به اقتصاد کشور دارد؛ به گونهای که سال گذشته بوشهر با صادرات ۱۴ هزار تن خرما، درآمدی بالغ بر ۱۶.۶ میلیون دلار کسب کرد که نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است.
وی اضافه کرد: استان بوشهر با ظرفیت بالای تولید خرما، موقعیت جغرافیایی راهبردی و زیرساختهای رو به رشد، توانایی تبدیل شدن به هاب صادراتی خرما در منطقه را دارد، اما تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی، بهبود بستهبندی و توسعه بازارهای نوظهور در آسیای میانه، شرق آسیا و آفریقا است.
گزدرازی افزود: این رویداد با استقبال خوب فعالان این حوزه روبهرو شده و امیدواریم دستاوردهای ارزشمندی برای استان و کشور به همراه داشته باشد.
وی گفت: در حاشیه این نمایشگاه نیز رویدادهای جانبی از جمله میز ملی خرما، ایدهشو، میز مذاکره میان عرضهکنندگان و تولیدکنندگان، برگزاری دورههای آموزشی، میز خدمت دستگاههای اجرایی مرتبط و همچنین نمایشگاه فرهنگی و جشنواره غذا برگزار خواهد شد.