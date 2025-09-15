به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی اشعار شهریار، سال‌هاست که نقل محافل ایرانی‌ها و شهریاردوستان در بیرون از مرز‌ها است و هیچگاه رنگ نباخته و کهنه نشده است، گویی که مردمان همچنان با شهریار زندگی می‌کنند.

استاد شهریار تنها به خاطر شعر نیست که در بین مردم ایران محبوب شده است، بلکه به واسطه اخلاص، محبت و مودتی که به اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) داشت، یکی از ستون‌های وحدت ملی ایرانیان است. او ۲۸ هزار بیت شعر زیبای فارسی و ترکی از خود به یادگار گذاشته که زینت زبان هر اهل دلی است.

استاد شهریار سال ١٢٨٥ هجری خورشیدی در تبریز متولد شد و ۲۷ شهریور ۱۳۶۷ چشم از جهان فرو بست. مقبره الشعرای تبریز بر اساس اسناد و مدارک تاریخی، مدفن ۴۰۰ تن از شاعران و عارفان نامی ایران زمین از جمله شهریار ملک سخن است که در راه اعتلای نام ایران از هیچ کوشی دریغ نکرد.