به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل دامپزشکی استان گفت: طرح پایش سل و بروسلوز در دامداری‌های روستایی و غیرصنعتی در شهرستان دنا با هدف بررسی بیماری در منطقه و جلوگیری از انتشار بیماری‌های مشترک بین انسان و دام اجرا شد.

چهارلنگ افزود: بیماری سل و بروسلوز از مهمترین بیماری‌های مشترک انسان و دام بوده که این طرح با هدف کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام شامل سل و بروسلوز (تب مالت) انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اطمینان از سلامت دام و محصولات تولیدی از آن، یکی از مهمترین اهداف این طرح است و با انجام تست سل (توبرکولین) و خونگیری برای تست بروسلوز (تب مالت) علاوه بر کنترل بیماری امکان شناسانی و حذف دام‌های آلوده وجود دارد، که این اقدامات بهداشتی بر اساس دستورالعمل‌های کنترلی دامپزشکی باعث پیشگیری از وقوع احتمالی بیماری در جمعیت دامی و انسانی خواهد شد.