پایش سل و بروسلوز در دامداریهای شهرستان دنا
طرح پایش سل و بروسلوز در دامداریهای روستایی و غیرصنعتی در شهرستان دنا با هدف بررسی بیماری اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل دامپزشکی استان گفت: طرح پایش سل و بروسلوز در دامداریهای روستایی و غیرصنعتی در شهرستان دنا با هدف بررسی بیماری در منطقه و جلوگیری از انتشار بیماریهای مشترک بین انسان و دام اجرا شد.چهارلنگ افزود: بیماری سل و بروسلوز از مهمترین بیماریهای مشترک انسان و دام بوده که این طرح با هدف کنترل و پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و دام شامل سل و بروسلوز (تب مالت) انجام میشود.
وی ادامه داد: اطمینان از سلامت دام و محصولات تولیدی از آن، یکی از مهمترین اهداف این طرح است و با انجام تست سل (توبرکولین) و خونگیری برای تست بروسلوز (تب مالت) علاوه بر کنترل بیماری امکان شناسانی و حذف دامهای آلوده وجود دارد، که این اقدامات بهداشتی بر اساس دستورالعملهای کنترلی دامپزشکی باعث پیشگیری از وقوع احتمالی بیماری در جمعیت دامی و انسانی خواهد شد.
مدیر کل دامپزشکی استان گفت: فعالیتهای دامپزشکی برای کنترل، مبارزه، درمان، پیشگیری و ریشه کنی بیماریهای دامی به منظور صیانت از سرمایه دامی کشور و همچنین تأمین بخشی از سلامت عمومی جامعه از طریق مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است.