وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به همتای افغانستانی خود ضمن ابراز همدردی و تسلیت تلفات انسانی و مالی ناشی از وقوع زلزله در این کشور، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و ارائه کمک‌های بهداشتی و درمانی به مردم آسیب دیده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت بهداشت، محمدرضا ظفرقندی در نامه‌ای به مولوی نورجلال جلالی وزیر بهداشت عمومی افغانستان، نوشت: وقوع زلزله مصیبت بار در کشور دوست و برادر افغانستان که موجبات بروز تلفات انسانی و مالی قابل توجهی در آن کشور شد، موجب تاسف و تالم خاطر اینجانب گردید.

وی دراین نامه افزوده است: بدین وسیله لازم می‌دانم از طرف خود و همکاران نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی ایران، این حادثه ناگوار را به جنابعالی و مردم شریف افغانستان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای خانواده‌های داغدار، صبر و برای مجروحان و حادثه دیدگان، سلامتی آرزو می‌نمایم.

ظفرقندی در نامه وزیر بهداشت افغانستان تصریح کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و ارائه کمک‌های بهداشتی و درمانی به مردم آسیب دیده اعلام می‌نماید.

به گزارش ایرنا، یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر در امواج درونی زمین در ولایت‌های کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان رخ داد.

شمار جانباختگان زلزله ۶.۱ ریشتری افغانستان به بیش از ۶۲۲ نفر و مجروحان این حادثه به یک هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است