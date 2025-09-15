پخش زنده
براساس پیشبینی سازمان هواشناسی، طی امروز و فردا در استانهای شمالی کشور بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید رخ میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سازمان هواشناسی پیش بینی کرد طی امروز و فردا در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز غربی، شمال آذربایجان شرقی و غربی بارشهای پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد شدید در برخی ساعات پیشبینی میشود.
همچنین در برخی نقاط استان گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز رگبار و رعد و برق پراکنده انتظار میرود.
در ادامه، طی سه روز آینده برای مناطق شرق، شمال شرق، دامنههای جنوبی البرز و جنوب غرب کشور به ویژه منطقه زابل، وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در برخی ساعات پیشبینی شده است.
با توجه به این شرایط جوی، توصیه میشود که شهروندان به نکات ایمنی در مواجهه با رعد و برق و بادهای شدید توجه داشته باشند و نسبت به کاهش ترددهای غیرضروری اقدام کنند.