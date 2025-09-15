ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر به منطقه قنیطره در جنوب غربی سوریه حمله کرده و تجاوزی مجدد انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع سوری گزارش دادند که در ادامه تجاوزات مداوم ارتش صهیونیستی به سوریه، یک کاروان نظامی این رژیم به سمت روستای «عین زیوان» در حومه قنیطره پیشروی کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدتِ حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه افزود و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.

از زمان سقوط دولت اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سرزمین اصلی سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.