پخش زنده
امروز: -
شرکت گاز خراسان جنوبی اجرای برنامهای جامع برای رفع نشت گاز در سراسر استان را آغاز کرده است تا این استان به نخستین استان بدون نشر گاز در کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: اجرای موفق طرح حذف نشت گاز در آرینشهر نشان داد کنترل و رفع نشتی علاوه بر ارتقای ایمنی، نقشی مؤثر در کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حفاظت منابع ملی دارد.
رحمان محمودی افزود: شرکت گاز استان در صدد است این طرح را بهصورت فراگیر در تمامی شهرها و روستاهای استان اجرا کند.
وی گفت: اجرای طرحهای جامع کاهش نشتی از اولویتهای اصلی صنعت گاز کشور است و شرکت گاز خراسان جنوبی با جدیت این مسیر را دنبال میکند تا به هدف استان بدون نشر دست یابیم.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: تمامی مراحل شناسایی و رفع نشتی بهصورت منظم و مستند در سامانههای مربوطه ثبت میشود و پرسنل شرکت با بازدیدهای دورهای و بررسی نقاط حساس شبکه، ایمنی و پایداری خطوط و اتصالات را تضمین میکنند.
محمودی گفت: در این طرح، همه رگلاتورها با نیپلهای یکتکه به شیر علمک متصل شده و اتصالات مفصلی جایگزین آسیابیهای قدیمی شده است. همچنین شیرهای فولادی ایستگاهها و شبکه تغذیه به گریسخورهای درپوشدار مجهز شده و استفاده از شیرهای فلنچی در شبکه بهطور کامل حذف شده است.
وی افزود: بهینهسازی یا حذف هیترهای ایستگاههای CGS، اجرای کامل حفاظت کاتدیک در خطوط فولادی و حذف کامل نشر درین ایستگاهها، گام بلندی در ارتقای ایمنی و پایداری زیرساخت گازرسانی است و میتواند به الگویی ملی در کاهش آلایندگی و توسعه پایدار تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: با تداوم این برنامه و اجرای اقدامات ایمنسازی، امید است خراسان جنوبی به الگوی کشوری در زمینه حذف کامل نشتی گاز تبدیل شود.