به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: اجرای موفق طرح حذف نشت گاز در آرین‌شهر نشان داد کنترل و رفع نشتی علاوه بر ارتقای ایمنی، نقشی مؤثر در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و حفاظت منابع ملی دارد.

رحمان محمودی افزود: شرکت گاز استان در صدد است این طرح را به‌صورت فراگیر در تمامی شهر‌ها و روستا‌های استان اجرا کند.

وی گفت: اجرای طرح‌های جامع کاهش نشتی از اولویت‌های اصلی صنعت گاز کشور است و شرکت گاز خراسان جنوبی با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند تا به هدف استان بدون نشر دست یابیم.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: تمامی مراحل شناسایی و رفع نشتی به‌صورت منظم و مستند در سامانه‌های مربوطه ثبت می‌شود و پرسنل شرکت با بازدید‌های دوره‌ای و بررسی نقاط حساس شبکه، ایمنی و پایداری خطوط و اتصالات را تضمین می‌کنند.

محمودی گفت: در این طرح، همه رگلاتور‌ها با نیپل‌های یک‌تکه به شیر علمک متصل شده و اتصالات مفصلی جایگزین آسیابی‌های قدیمی شده است. همچنین شیر‌های فولادی ایستگاه‌ها و شبکه تغذیه به گریس‌خور‌های درپوش‌دار مجهز شده و استفاده از شیر‌های فلنچی در شبکه به‌طور کامل حذف شده است.

وی افزود: بهینه‌سازی یا حذف هیتر‌های ایستگاه‌های CGS، اجرای کامل حفاظت کاتدیک در خطوط فولادی و حذف کامل نشر درین ایستگاه‌ها، گام بلندی در ارتقای ایمنی و پایداری زیرساخت گازرسانی است و می‌تواند به الگویی ملی در کاهش آلایندگی و توسعه پایدار تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: با تداوم این برنامه و اجرای اقدامات ایمن‌سازی، امید است خراسان جنوبی به الگوی کشوری در زمینه حذف کامل نشتی گاز تبدیل شود.