به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شبکه المسیره، سرتیپ یحیی سریع در این بیانیه، گفت: یگان پهپادی نیرو‌های مسلح یمن در یک عملیات با چهار فروند پهپاد به دو هدف در جنوب فلسطین حمله کرد.

وی افزود: سه فروند از این پهپاد‌ها فرودگاه رامون در منطقه‌ام الرشراش را هدف قرار دادند و یک فروند پهپاد، هدفی نظامی را در منطقه نقب درهم کوبید.

سریع تصریح کرد: این عملیات موفقیت آمیز بود و به اهداف خود دست یافت.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: این عملیات در چارچوب یاری ملت فلسطین و مبارزان آن و در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نسل کشی و گرسنگی دادن ساکنان نوار غزه و در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن انجام شده است.

سریع افزود: یمن به وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی خود عمل می‌کند و با شجاعت به همبستگی جهادی با ملت فلسطین و پشتیبانی از مقاومت سربلند آن ادامه می‌دهد و همه تلاش‌ها و توطئه‌ها برای تغییر این موضع را به شکست خواهد کشاند همانگونه که تلاش‌های پیشین را به شکست کشاند.

نیرو‌های مسلح یمن طی ماه‌های گذشته بار‌ها اعلام کرده است که در حمایت از ملت فلسطین و در واکنش به تجاوزات آمریکا، اهدافی در دریای سرخ و برخی مناطق دیگر را مورد حمله قرار داده‌اند.

آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و در تلاش برای شکستن محاصره دریایی اعمال شده علیه این رژیم توسط یمن، حملاتی را به غیرنظامیان یمنی انجام می‌دهد که تاکنون ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشته است.

با وجود این حملات، نیرو‌های مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از مقاومت و ملت فلسطین در نوار غزه ادامه می‌دهند و با انجام عملیات منحصر بفرد، قلب سرزمین‌های اشغالی، کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناو‌های آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده و چندین پهپاد پیشرفته آمریکایی را سرنگون کرده‌اند.