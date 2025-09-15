پخش زنده

تیم کرمانشاه عنوان سوم نخستین دوره مسابقات رده سنی آزاد گلف کروکت کشور که به میزبانی گیلان در رشت برگزار شد را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه،رییس هیات گلف استان کرمانشاه روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این دوره از رقابتها ۴۸ تیم در قالب ۱۹ استان با ۹۶ بازیکن با یکدیگر به رقابت پرداختند.
الهام اکبری افزود: این دوره از مسابقات به صورت دو نفره و تک نفره در ۲ بخش زنان، مردان و همچنین ترکیبی برگزار شد که در این رقابتها ۲ تیم مردان و یک تیم زنان با نامهای سجاد شیرزادی، منوچهر صمدی، مهران نصیری، میثم شهبازیان، افسانه سلیمان فرد و آزاده دوستی با سرپرستی محسن نیازی حضور داشتند.
در این ورزش افراد با استفاده از یک وسیله چکش مانند به توپ ضربه میزنند و تلاش میکنند تا توپ را از میان حلقههای نصب شده در زمین عبور دهند