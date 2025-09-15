به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: همزمان با سراسر کشور جشن بزرگ عاطفه‌ها با هدف کمک به ۵۴ هزار دانش‌آموز زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی در استان خوزستان برگزار می‌شود.

جمال شیبه با بیان اینکه سال گذشته ۵۵ هزار بسته تحصیلی در بین دانش‌آموزان استان توزیع شد افزود: امسال نیز همین تعداد بسته کم آموزشی و تحصیلی با اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد ریال به دانش آموزان کم برخوردار استان اهدا خواهد شد.

او ادامه داد: خیران و نیکوکاران می‌توانند کمک‌های نقدی خود را با کد دستوری # ۰۶۱*۸۸۷۷* و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ پرداخت کنند.