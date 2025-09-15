بخش کتبی هفدهمین دوره آزمون سراسری ترنم وحی مؤسسه کشوری مهد قرآن، ترجمه، تدبر و خلاصه تفسیر قرآن، در ۹ استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آزمون کتبی ترجمه و تدبر و خلاصه تفسیر قرآن هفدهمین دوره آزمون سراسری ترنم وحی موسسه کشوری مهد قرآن از طریق سایت این مؤسسه برگزار شد.

بیش از ۷۰ حافظ کل عضو شعب و کانون‌های مؤسسه مهد قرآن شامل استان‌های یزد، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قزوین، مرکزی، سمنان، مازندران و مرکزی، در آزمون شفاهی مرحله کشوری هفدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن کریم همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر «ترنم وحی»، در روز‌های ۱۶ و ۱۷ شهریور حضور داشتند.

این آزمون به صورت ارتباط مجازی از استان‌ها با هیئت داوران مستقر در تهران اجرا شد.

قبول‌شدگان در آزمون بخش‌های شفاهی و کتبی، گواهینامه حفظ کل قرآن ترنم وحی همراه با هدایا را در مراسم اختتامیه که تا پایان سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، دریافت می‌کنند.