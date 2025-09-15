به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۴ میلیون و ۵۴ هزار و ۳۱۱ مسافر از مرز شلمچه و بیش از یک میلیون و ۱۶ هزار نفر از مرز چذابه تردد داشته‌اند.

محمد جولانژاد افزود: در این مدت ۲ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۸۹۴ زائر ایرانی و نزدیک به یک میلیون و ۲۲۵ هزار و ۴۱۷ مسافر خارجی از شلمچه و ۷۴۰ هزار و ۵۵۸ ایرانی و ۲۷۵ هزار و ۷۱۴ مسافر خارجی از چذابه تردد کردند.

او با اشاره به نقش ویژه اربعین در تردد زائران از مرز‌های خوزستان گفت: در بازه زمانی یکم لغایت سی‌ام صفر (۴ مرداد تا ۲ شهریور)، بیش از یک میلیون و ۸۸۸ نفر از مرز شلمچه و ۶۴۲ هزار و ۱۵۶ نفر از مرز چذابه تردد کردند که اوج تردد مسافران در سال جاری به شمار می‌رود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: در این بازه زمانی سهم تردد زائران ایرانی از مرز شلمچه یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۴۷ نفر و از مرز چذابه ۵۶۳ هزار و ۷۶۵ نفر بود.