فصل جدید مرمت منزل تاریخی عبدالله بیک مسینایی در روستای هدف گردشگری درمیان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان درمیان گفت: در شهرستان درمیان منازل تاریخی منحصر بفردی وجود دارد که منزل مسینایی از زمره این آثار است و مرمت منازل تاریخی با مشارکت مالکان آنها و با ضوابط میراثفرهنگی انجام میشود.
شهسواری افزود: در این فصل مرمت منزل تاریخی عبدالله بیک مسینایی با مشارکت مالک ساختمان، فضاهای درونی ساختمان احیا شد.
به گفته وی از ویژگیهای این بنا میتوان به پنجرههای ارسی و مشبک، تزئینات رسمی بندی و گچ بریهای نفیس آن اشاره کرد.
شهسواری افزود: ضلع شمالی بنا دو اشکوبه (طبقه) و دارای ایوان بوده، که اتاق شاه نشین به ایوان راه داشته و دارای تزئینات گچی نفیسی است.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان درمیان افزود: منزل تاریخی عبدالله بیک مسینایی در روستای هدف گردشگری درمیان قرار گرفته و مربوط به دوره افشاریه است که با شماره ۱۲۵۶۸ در تاریخ ۱۱ مرداد ۸۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.