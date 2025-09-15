امسال سینما‌های استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۲۲ میلیارد ریال فروش را به خود اختصاص داده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون۴۳هزار و ۴۱۵ مخاطب سینما‌های چهارمحال و بختیاری به سینما رفتند.

شهرام فرجی از نمایش ۲۸ فیلم سینمایی در سینما‌های استان خبر داد و افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد مردم استان از فیلم‌هایی با ژانر کمدی بیش از سایر ژانر‌های استقبال می‌کنند

به گفته وی: تا پیش از فعال شدن پردیس سینمایی غدیر در فروردین امسال، پردیس سینمایی بهمن در شهرکرد تنها سینمای فعال چهارمحال و بختیاری شناخته می‌شد.