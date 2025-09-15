پخش زنده
استاندار کرمانشاه بااشاره به اینکه پروژه ۷۰۲ واحدی، الگویی برای دیگر استانهاست گفت : خانهدار شدن کارگران از دغدغههای اصلی مدیریت استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه، با دستور دکتر پزشکیان رئیسجمهور و همزمان با هشت استان کشور، عملیات اجرایی ساخت ۷۰۲ واحد مسکن کارگری در استان کرمانشاه روز یکشنبه با حضور دکتر حبیبی، استاندار آغاز شد.
این آیین بهصورت ویدئوکنفرانسی با حضور رئیسجمهور و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی برگزار شد.
دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در این مراسم با اشاره به اهمیت تأمین مسکن کارگران گفت: «مسکن یکی از مهمترین نیازهای مردم بهویژه قشر کارگری است که سهم بزرگی در سبد هزینههای زندگی آنان دارد. چنانچه این دغدغه برطرف شود، کارگران میتوانند با آرامش بیشتری در عرصه تولید و فعالیت اقتصادی نقشآفرینی کنند.»
وی افزود: این طرح با مشارکت ادارهکل راه و شهرسازی، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون استان در حال اجراست و کارگران واجد شرایط در حال شناسایی و پالایش هستند تا از این فرصت بهرهمند شوند.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: تسهیلات لازم برای این پروژه توسط بانک رفاه کارگران تأمین شده است و هر واحد مسکونی ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهد کرد. با همراهی آورده متقاضیان، این پروژه ظرف ۱۲ تا حداکثر ۱۸ ماه تکمیل و واحدها تحویل کارگران خواهد شد.
حبیبی با اشاره به مزایای این طرح گفت: «واحدها در قالب ساختمانهای سهطبقه ساخته میشوند که ضمن کاهش هزینهها، نیاز به آسانسور ندارند و با سبک زندگی مردم سازگار هستند. این موضوع علاوه بر سرعتبخشی در اجرا، به فعال شدن واحدهای صنعتی حوزه ساختمان و ایجاد اشتغال نیز کمک میکند.»
وی خاطرنشان کرد: این پروژه الگویی برای سایر استانهاست و امید میرود با اجرای آن، علاوه بر خانهدار شدن کارگران، رونق تازهای در بخش مسکن و اشتغال استان ایجاد شود.