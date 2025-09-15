رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران از اجرای ۲۵ پروژه تحقیقاتی در پژوهشکده یارا خبر داد و گفت بخش زیادی از این طرح‌ها با همکاری مراکز علمی داخلی و خارجی پیش می‌رود تا دانش نوین به‌صورت بومی در خدمت بیماران قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمهدی طبائی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: در پژوهشکده یارا، نزدیک به ۲۵ پروژه تحقیقاتی فعال داریم که بخش زیادی از آنها به‌صورت مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور انجام می‌شود. این همکاری‌ها به ما اجازه می‌دهد تا علاوه بر رفع نیاز‌های داخلی، دانش و فناوری نوین را بومی‌سازی کنیم و دستاورد‌های علمی را در خدمت بیماران قرار دهیم.

پژوهش و نوآوری در حوزه درمان زخم‌های مزمن نقش کلیدی در ارائه خدمات بهتر به بیماران و توسعه فناوری‌های نوین دارد. جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با راه‌اندازی پژوهشکده زخم و ترمیم بافت یارا، توانسته بستری مناسب برای تحقیق، توسعه و الگوسازی درمان‌های نوآورانه فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، با تأکید بر اهمیت همکاری‌های پژوهشی اظهار کرد: مزیت اصلی فعالیت در یک شبکه همکاری علمی این است که می‌توان پروژه‌های گسترده‌تر، تخصصی‌تر و با کیفیت علمی بالاتر اجرا کرد. خوشبختانه در حال حاضر، بسیاری از پروژه‌های ما با مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و حتی مراکز علمی بین‌المللی در حال انجام است.

طبائی تصریح کرد: ایجاد شبکه‌های همکاری علمی همچنین امکان انجام پروژه‌های میان‌رشته‌ای و پیچیده را فراهم می‌کند؛ پروژه‌هایی که به تنهایی نمی‌توانستیم با همان کیفیت و مقیاس اجرا کنیم. این شبکه‌ها باعث می‌شوند نتایج پژوهش‌ها اعتبار بالاتری داشته باشند و اثرگذاری آنها در حوزه درمان زخم‌های مزمن بیشتر شود.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران درباره برنامه‌های آینده افزود: جهاد دانشگاهی همیشه به‌عنوان سازمان مادر در حوزه علوم پزشکی، بستری برای شکل‌گیری ایده‌های نو و پژوهش‌های پیشرو بوده است. ما در حال برنامه‌ریزی برای توسعه حلقه‌های تکمیلی پژوهشی هستیم تا خلأ‌های موجود در حوزه زخم‌های مزمن پوشش داده شود و پژوهشکده‌های جدیدی نیز به مجموعه اضافه شوند.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های مناسب و نیروی متخصص و متعهد در جهاد دانشگاهی فراهم است، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با بلوغ بیشتر پژوهشکده‌های فعلی، بتوانیم پژوهشکده‌های جدیدی در حوزه علوم پزشکی معرفی کنیم و زمینه‌های پژوهشی و درمانی گسترده‌تری ایجاد کنیم. این اقدام به ارتقای کیفیت خدمات درمانی و کاهش عوارض زخم‌های مزمن کمک خواهد کرد.

طبائی در پایان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در پژوهش و شبکه‌های علمی تنها به تولید علم محدود نمی‌شود؛ بلکه تأثیر مستقیم بر سلامت جامعه و زندگی بیماران دارد. هر پژوهش موفق در زمینه زخم‌های مزمن می‌تواند روش‌های درمانی نوین ارائه دهد، هزینه‌های درمانی را کاهش دهد و کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد.