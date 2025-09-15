پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه،گفت: ۱۵ طرح گردشگری از حوزههای مختلف شامل اقامتی، خدماتی و تفریحی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسان و مسئولان مربوط قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه،با اشاره به اینکه در این جلسه تخصصی که با حضور کارشناسان و مسئولان مربوط برگزار شد، ۱۵ طرح گردشگری از حوزههای مختلف شامل اقامتی، خدماتی و تفریحی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، اظهار کرد: اهمیت این جلسات فنی در شناسایی نقاط قوت و ضعف طرحها و ارتقای قابلیتهای رقابتی آنها، گامی مؤثر در توسعه گردشگری استان کرمانشاه به شمار میآید.
داریوش فرمانی افزود: بررسی دقیق و همهجانبه این طرحها علاوه بر افزایش اعتماد سرمایهگذاران، زمینهساز ارائه خدمات بهتر به گردشگران و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود.
او ادامه داد: توجه ویژه به هماهنگی با ظرفیتهای بومی و حفظ ارزشهای فرهنگی استان از اولویتهای اصلی کمیته فنی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه در خاتمه تصریح کرد: کمیته فنی گردشگری استان کرمانشاه با هدف تسهیل مسیر توسعه این صنعت و ارتقای سطح کیفی طرحها، همچنان جلسات منظمی برگزار و با دقت هرچه بیشتر طرحهای ارائه شده را ارزیابی خواهد کرد، این روند در نهایت باعث افزایش فرصتهای اشتغال و توسعه پایدار منطقه خواهد شد.