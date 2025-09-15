پخش زنده
فیلیپ لازارینی رئیس آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در اظهاراتی با بیان اینکه هم اکنون هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد و حملات هوایی همچنان شدت مییابد، گفت: شمار بیشتری از ساکنان مجبور به ترک منازل خود و حرکت به سوی مناطق ناشناخته شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از الجزیره، لازارینی افزود: تنها در چهار روز گذشته، ۱۰ ساختمان متعلق به این آژانس (آنروا) در غزه هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
رئیس آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) پیشتر در اظهاراتی فاش کرد که دستکم ۲ هزار نفر در غزه در حالی که به دنبال کمکهای غذایی بودند، هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدهاند و بیشتر قربانیان کسانی هستند که در نزدیکی مراکز موسوم به «مؤسسه انسانی غزه» تحت نظارت آمریکا و رژیم صهیونیستی تجمع کرده بودند.
لازارینی هشدار داد که رسیدگی به بحران گرسنگی در غزه تنها در صورتی ممکن است که دسترسی مداوم، گسترده و امن به نیازمندان فراهم شود.
وی تأکید کرد: آنروا و شرکایش منابع و تخصص لازم برای کمکرسانی دارند و باید اجازه داده شود فعالیتهایشان در غزه بدون مانع ادامه یابد.
در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، این رژیم بارها اقدام به ارتکاب جنایات سیستماتیک علیه غیرنظامیان کرده است. یکی از وجوه بارز این جنایات، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستانها، اردوگاههای آوارگان و به تازگی مراکز توزیع کمکهای بهاصطلاح بشردوستانه تحت نظارت آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.
در ماههای اخیر، رژیم صهیونیستی با استفاده از «سازوکار کمکرسانی بشردوستانه» که از سوی ایالات متحده آمریکا و با مشارکت تلآویو طراحی شده، فلسطینیهای نیازمند را به مکانهای خاصی در نوار غزه هدایت کرده و سپس در اطراف همین مراکز اقدام به شلیک و بمباران کرده است. در چندین مورد مستند، دهها فلسطینی در صفهای دریافت کمکهای غذایی و دارویی هدف مستقیم تکتیراندازان یا حملات پهپادی قرار گرفتهاند. سازمانهای حقوق بشری این اقدام را «تله مرگ» توصیف کردهاند.
علاوه بر این، همزمان با گسترش قحطی و فروپاشی کامل زیرساختهای زندگی در غزه، حمله به کاروانهای کمکرسانی و مصادره یا نابودی آنها توسط ارتش رژیم اسرائیل نیز به یک رویه ثابت تبدیل شده است.
بر اساس گزارش نهادهای امدادرسانی مانند سازمان ملل و صلیب سرخ، رژیم صهیونیستی نه تنها مسیر ورود کمکها را مسدود میکند، بلکه در موارد متعدد عمداً غیرنظامیان گرسنه را به مناطق تحت کنترل نظامی کشانده و سپس آنها را هدف قرار داده است.