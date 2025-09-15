پخش زنده
امروز: -
با آغاز طرح جایگزینی فیبر نوری با کابل مسی ، طرح فیبرنوری تا پایان امسالاری در شهر کرمان رایگان اجراخواهد شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیر مخابرات منطقه کرمان در حاشیه بازدید از آغاز طرح جایگزینی فیبر نوری با کابل مسی افزود: با توجه به رویکرد جدید در شرکت مخابرات از شهریور امسال طرح فیبر نوری در شهر کرمان به صورت کامل رایگان اجرا میشود.
حسین ساجدی فرافز.د: با توجه به ظرفیت بالای کرمان در تحقق اهداف مشخص شده در سند اقتصاد دیجیتال و لزوم حرکت به سمت فناوری و نوآوری، مخابرات کرمان در حرکتی تاریخی با همکاری نهادهای مختلف استان بهویژه استانداری و شهرداری کرمان طرح تغییر بستر از کابل مسی به فیبر نوری را اجرا میکند.
مدیر مخابرات منطقه کرمان ابراز امیدواری کرد:با اجرای این طرح، سرعت و کیفیت دسترسی مردم به اینترنت و شبکه های مختف مبتنی بر آن افزایش چشمگیری داشته باشد.