به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیر مخابرات منطقه کرمان در حاشیه بازدید از آغاز طرح جایگزینی فیبر نوری با کابل مسی افزود: با توجه به رویکرد جدید در شرکت مخابرات از شهریور امسال طرح فیبر نوری در شهر کرمان به صورت کامل رایگان اجرا می‌شود.

حسین ساجدی فرافز.د: با توجه به ظرفیت بالای کرمان در تحقق اهداف مشخص شده در سند اقتصاد دیجیتال و لزوم حرکت به سمت فناوری و نوآوری، مخابرات کرمان در حرکتی تاریخی با همکاری نهاد‌های مختلف استان به‌ویژه استانداری و شهرداری کرمان طرح تغییر بستر از کابل مسی به فیبر نوری را اجرا می‌کند.

مدیر مخابرات منطقه کرمان ابراز امیدواری کرد:با اجرای این طرح، سرعت و کیفیت دسترسی مردم به اینترنت و شبکه های مختف مبتنی بر آن افزایش چشمگیری داشته باشد.