جلسه هماهنگی و برنامهریزی جشنواره فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ریاست فرماندار ویژه الیگودرز و با حضور لونی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، کاویانی معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری و سایر اعضا در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار الیگودرز با اشاره به آداب و رسوم غنی مردم این شهرستان گفت: باید با استفاده از ظرفیتهای موجود در حوزههای فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نسبت به برگزاری چنین جشنوارههایی اقدام شود تا شهرستان الیگودرز بهخوبی در سطح کشور معرفی شود.
مهدی اداوی افزود: در این راستا میتوان از ظرفیتهایی همچون چوقابافی، سیاهچادرهای عشایری، غذاهای محلی و محصولاتی مانند عناب بهره گرفت تا علاوه بر معرفی فرهنگ بومی، به رونق اقتصادی و توسعه گردشگری شهرستان کمک کرد.
در ادامه نشست، اعضا به بررسی راهکارها و ارائه پیشنهاد در خصوص نحوه برگزاری جشنواره، زمانبندی برنامهها و شیوه مشارکت هنرمندان، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد پرداختند.