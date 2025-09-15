پخش زنده
امروز: -
در حالی که تقویم هنوز روزهای پایانی تابستان را نشان میدهد، اردبیل چهرهای کاملاً سرد و پاییزی به خود گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در حالی که تقویم هنوز روزهای پایانی تابستان را نشان میدهد، اردبیل چهرهای کاملاً پاییزی به خود گرفته است. نفوذ سامانه ناپایدار جوی از فراز دریای خزر و دریای سیاه، موجب کاهش محسوس دما، مهگرفتگی گسترده و بارشهای پراکنده در سطح استان شده و مردم را به استقبال زودهنگام از فصل برگریزان واداشته است.
بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی با عبور زبانههای کمارتفاع از شمال غرب، دمای هوا در برخی مناطق تا ۱۵ درجه کاهش یافت. شبها و سحرگاهان سرد و مهآلود شدهاند و در برخی مناطق از استان اردبیل بارش باران و باران ریزه را شاهد هستیم.
از ۲۱ شهریور، موج جدیتری از هوای سرد و مرطوب وارد منطقه شده که به گفته کارشناسان، دستکم یک هفته در اردبیل، ارسباران و ارتفاعات گیلان باقی خواهد ماند. این موج با خود بارشهای ملایم و گاه رگباری به همراه دارد و چهرهای کاملاً پاییزی به شهرها بخشیده است.
در واکنش به این تغییرات ناگهانی، بسیاری از شهروندان اردبیلی سیستمهای گرمایشی منازل خود را روشن کردهاند. تردد شهروندان با لباسهای گرم خود حتی چهره شبه زمستانی نیز به نواحی و مناطق مختلف اردبیل بخشیدهاند.
هواشناسی اردبیل با صدور اطلاعیهای از مردم خواسته است تا در برابر تغییرات دمایی، بهویژه در مناطق کوهستانی، احتیاط کنند. تنظیم دمای محیطهای حساس نیز توصیه شده است.
اگرچه هنوز چند روزی تا آغاز رسمی پاییز باقی مانده، اما اردبیل با این تغییرات جوی، زودتر از تقویم به استقبال فصل جدید رفته است. برگهای مایل به زرد، هوای مهآلود و صدای بخاریها، نوید پاییزی متفاوت و زودهنگام را میدهند.
گفتنی است، بر اساس اعلام سایت هواشناسی کشور، در حالی که همه مناطق کشور دماهای دو رقمی را تجربه میکنند، دمای هوا در مرکز استان اردبیل به ۹ درجه سلسیوس کاهش یافته است.